Емельяненко рассказал о развитии смешанных единоборств в России

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Москва, 15 мая. Четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко рассказал о развитии данного вида спорта в России.

По словам российского спортсмена, люди, которые занимались развитием ММА в России в один момент решили собраться, пригласили его и предложили возглавить союз. 40-летний Емельяненко согласился, после чего началась кропотливая работа.

Он отметил, что одна из главных целей ММА в России — попадание в «Спорт-Аккорд», затем организация намерена добиться признания МОК.

«У союза много задач, основная — привлечение молодежи, воспитание, как физическое, так и нравственное. Наша задача — выйти во все регионы страны, чтобы смешанными единоборствами мог заниматься любой человек», — цитирует газета «Известия» спортсмена.

По мнению последнего императора, сегодня непонятно, смогут ли смешанные единоборства стать олимпийским видом спорта. Однако, исходя из популярности ММА, это может произойти в ближайшем будущем. Впрочем, этот процесс может и затянуться, поскольку этот вид спорта все же достаточно жесткий.