Флагманский универсал Volkswagen Arteon заметили на украинских дорогах

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Киев, 15 мая. В марте на женевском автомобильном салоне концерн Volkswagen представил новую флагманскую модель Arteon. Накануне немецкое авто заметили на украинских дорогах.

Стоит отметить, что старт продаж данного авто на Украине намечен на начало грядущего лета. На немецком рынке лифтбек Volkswagen Arteon доступен в двух дорогостоящих комплектациях — R-Line и Elegance. Цена транспортного средства составляет порядка 50 тысяч евро.

Авто оборудовано 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 280 лошадиных сил. Кроме того, доступно авто с дизельным двигателем мощностью 241 лошадиная сила. R-Line и Elegance оснащены полным приводом 4Motion и 7-ступенчатой коробкой передач.

Отметим, что в общей сложности Volkswagen Arteon будет представлена с шестью вариантами двигателей.