Мантуров рассказал, как ГОСТу вернут высокий статус

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Москва, 15 мая. С сегодняшнего дня Росстандарт начинает прием заявок от производителей на получение добровольного сертификата соответствия, который позволит при маркировке продукции использовать знак ГОСТа. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это позволит регулировать качество продукции в России.

Мантуров отметил, что введения правил стандартизации не станет бюрократическим барьером, а позволит регулировать качество продукции, к примеру, уменьшать затратность производства.

«Массовый выпуск продукции всегда требует некоего эталона с определенными характеристиками, которому товар должен соответствовать. Как правило, нормативно задаются высокие планки, чтобы производителям было к чему стремиться, но параметры должны постоянно совершенствоваться и соответствовать требованиям времени», — сообщил Мантуров в интервью «Известиям».

При этом он добавил, что «современным ГОСТам можно доверять», поскольку они формируются с учетом мнений производителей, исследователей и общественности.

Участие в экспертизе для производителей будет добровольным. Продукция обратившихся предприятий пройдет тесты в лабораториях ведомства. Помимо этого на предприятиях пройдут внезапные проверки.

«Да, знак ГОСТ получить будет непросто, но теперь это не будет просто графический значок на упаковке. Нарушителям, которые попадутся на неправомерном использовании отметки, грозит административная ответственность», — добавил глава Минпромторга.