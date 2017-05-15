Школы остались без востребованных учебников из-за бюрократии

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Москва, 15 мая. Российские школы лишились востребованных учебников по русскому языку и литературе из-за решения министерства образования. Об этом со ссылкой на два письма, которые «Ассоциация учителей литературы и русского языка» направила главе Минобрнауки РФ Ольге Васильевой, сообщают «Известия».

В первом послании говорится о решении Министерства от 2014 года, согласно которому из федерального перечня была исключена линейка учебников по русскому языку для учеников с 5 по 11 классы за авторством Светланы и Валентина Львовых. Авторы послания отмечают, что данная линейка учебников была одной из лучших, и в ее защиту было написано 1,5 тысяч писем от учителей и родителей. Во втором письме говорится об исключенных из федерального перечня в 2014 году учебниках издательства «Мнемозина».

Издание также приводит ответ пресс-службы Минобрнауки на запрос о ситуации с упомянутыми в письмах «Ассоциации учителей литературы и русского языка» пособиями. Ведомство ответило, что учебники издательства «Мнемозина» не были включены в федеральный список, так как материалы от издательства поступили позже установленного срока. О пособиях по русскому языку Светланы и Валентина Львовых министерство сообщило, что «Федеральный перечень учебников сформирован в соответствии с порядком формирования федерального перечня учебников».