Мировая угроза кибертерроризма: вирус-вымогатель может атаковать снова

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Вирус-вымогатель может снова атаковать компьютеры по всему миру. Об этом со ссылкой на британских специалистов в области кибербезопасности предупреждает газета Financial Times.

Эксперты утверждают, что уязвимыми перед вирусом-шифровальщиком WanaCrypt0r остаются более 1,3 миллионов компьютеров.

Представители британской разведки посоветовали коммерческим организациям подготовиться к масштабной кибератаке по всему миру, которая может начаться с понедельника, пишет издание.

«На данный момент мы столкнулись с растущей угрозой. Число пострадавших растет, вызывает опасение то, насколько еще вырастет их число, когда люди придут на работу и включат свои компьютеры в понедельник утром», — заявляют они.

Ранее глава Европейского полицейского агентства Роб Уэйнрайт рассказал что, жертвами совершенной хакерами в пятницу атаки стали не менее 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 государствах.

Директор Национального центра кибербезопасности, который является подразделением британской спецслужбы, Киаран Мартин заявил о том, что в ведомстве известно о попытках хакеров атаковать другие учреждения Великобритании, кроме системы здравоохранения.

По сообщению ведомства, за кибератакой стояла некая организованная преступная группировка. В настоящее время британские спецслужбы продолжают расследование атак. По словам Мартина, спецслужбы обладают определенной информацией об организаторах атаки, однако пока не будут ее раскрывать.

В Соединенном Королевстве от вирусной атаки в пятницу пострадали 48 филиалов Национальной службы здравоохранения по всей стране, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения, что привело к отмене в медучреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и сбою в проведении запланированных хирургических операций.

Более 75 тысяч жертв вируса-вымогателя насчитали во Франции.

«Это число компьютеров, которые были заражены вирусом. Это предварительные результаты, и в ближайшие дни данная цифра скорее всего должна увеличиться», — рассказала представитель подразделения французской полиции, занимающегося борьбой с киберпреступлениями, Валери Мальдонадо.

Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь он распространяется в России, на Украине и Тайване. «Лаборатория Касперского» обладает несколько иными цифрами. Они заявили о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

В нашей стране хакеры атаковали сервера МВД, РЖД, телекоммуникационных компаний и Сбербанка.

Остановил киберугрозу британский специалист по кибербезопасности. Однако позже появились сообщения о том, что неизвестные попытались завладеть доменом, послужившим ключом к деактивации вредоносной программы.

«Похоже, кто-то из Китая попытался завладеть доменом», — написал в социальной сети Twitter эксперт, известный как MalwareTech.

Известно, что киберпреступники использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»), был совмещен с «программой-вымогателем» WannaCry.

«Таких массовых, возможно, продуцированных из одного центра или по крайней мере взаимосвязанных хакерских атак еще не было. Думаю, что это очень тревожный сигнал. Или даже не сигнал, а прямая угроза для нормального функционирования общества – его важнейших жизнеобеспечивающих систем», — считает российский сенатор Франц Клинцевич.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что «по сути, человечество имеет дело с кибертерроризмом».

«Уже сегодня масштабы хакерских атак впечатляют. Но мы не знаем, что может последовать дальше. Не знаем также, какие требования могут выдвинуть террористы. Не исключаю, что на данный момент главная задача, которую они перед собой поставили, состоит в том, чтобы запугать мир. Отсюда и удары по компьютерам больниц, железнодорожного транспорта, МВД», — пояснил сенатор.

Клинцевич убежден, что если человечество не осознает этой угрозы и не объединит усилия по ее пресечению, то его ждут очень большие неприятности.

«Этот вид терроризма вообще не имеет границ и не знает никаких, кроме технических, преград. В эти дни мир получил серьезнейшее предупреждение», — отметил он.