Ученые рассказали, как черные дыры создали жизнь во Вселенной

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Вашингтон, 15 мая. Ученые в ходе очередных исследований на тему как зародилась жизнь во Вселенной, пришли к неожиданному выводу.

Как пишут специализированные американские СМИ, вполне вероятно, что жизнь во Вселенной могла возникнуть при непосредственном участии черных дых, во время создания которых атомы углерода разлетаются на огромные расстояния, где вступая во взаимодействие с другими элементами, могут создавать соединения, которые нужны для зарождения органики.

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Все дело в том, что огромное количестве соединений углерода порождают звезды, которые относят к красным гигантам и карликами. Впоследствии светила взрываются, сначала превращаются в сверхновые звезды, а потом и черные дыры.