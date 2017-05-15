Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ученые рассказали, как черные дыры создали жизнь во Вселенной

Ученые рассказали, как черные дыры создали жизнь во Вселенной

7:59  15 Мая 2017
842

Ученые рассказали, как черные дыры создали жизнь во Вселенной

Вашингтон, 15 мая. Ученые в ходе очередных исследований на тему как зародилась жизнь во Вселенной, пришли к неожиданному выводу.

Как пишут специализированные американские СМИ, вполне вероятно, что жизнь во Вселенной могла возникнуть при непосредственном участии черных дых, во время создания которых атомы углерода разлетаются на огромные расстояния, где вступая во взаимодействие с другими элементами, могут создавать соединения, которые нужны для зарождения органики.

чУченые рассказали, как черные дыры создали жизнь во Вселенной

Все дело в том, что огромное количестве соединений углерода порождают звезды, которые относят к красным гигантам и карликами. Впоследствии светила взрываются, сначала превращаются в сверхновые звезды, а потом и черные дыры.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть