Три трупа с огнестрельными ранениями найдены в московской квартире

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Москва, 15 мая. В понедельник утром в жилом многоквартирном доме на юго-западе Москвы были найдены трупы трех человек. Об этом сегодня сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, в квартире одного из домов, который расположен на Ленинском проспекте, были найдены тела мужчины, женщины и ребенка. Отмечается, что они скончались в результате огнестрельного ранения.

На место экстренно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

Согласно информации телеканала РЕН ТВ, не исключается версия, согласно которой мужчина убил своих родных, а затем мог выстрелить в себя.