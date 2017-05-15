Три трупа с огнестрельными ранениями найдены в московской квартире
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Москва, 15 мая. В понедельник утром в жилом многоквартирном доме на юго-западе Москвы были найдены трупы трех человек. Об этом сегодня сообщил источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, в квартире одного из домов, который расположен на Ленинском проспекте, были найдены тела мужчины, женщины и ребенка. Отмечается, что они скончались в результате огнестрельного ранения.
На место экстренно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.
Согласно информации телеканала РЕН ТВ, не исключается версия, согласно которой мужчина убил своих родных, а затем мог выстрелить в себя.
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