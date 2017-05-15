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Новороссия
Донбасс: ВСУ дважды за сутки обстреляли поселок Калиново в ЛНР

Донбасс: ВСУ дважды за сутки обстреляли поселок Калиново в ЛНР

7:51  15 Мая 2017
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Донбасс: ВСУ дважды за сутки обстреляли поселок Калиново в ЛНР

Луганск, 15 мая. ВСУ за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подвергся район поселка городского типа Калиново. Украинские силовики обстреливали район с направления села Новозвановка, используя 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы АГС.

Как уточнили в ведомстве, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

 

#донбасс #украина #лнр #новороссия
Олеся Волкова
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