Донбасс: ВСУ дважды за сутки обстреляли поселок Калиново в ЛНР
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Луганск, 15 мая. ВСУ за минувшие сутки два раза обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подвергся район поселка городского типа Калиново. Украинские силовики обстреливали район с направления села Новозвановка, используя 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы АГС.
Как уточнили в ведомстве, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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