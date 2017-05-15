Принцессе Дании запретили дружить с подругой из-за ее фривольных фото в Сети

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Копенгаген, 15 мая. Кронпринцессе Дании Мэри двор запретил общение с давней подругой Кэролайн Флеминг.

Как сообщает «Газета.ru», в королевских кругах посчитали, что «тусовочный образ» жизни 41-летней телезвезды Дании может не самым лучшим образом сказаться на невестке нынешней королевы.

Все дело в инстаграме Флеминг, где кроме вполне пристойных постов, появляются довольно откровенные фотографии женщины в купальниках, а также со спиртными напитками в руках.

По данным местных СМИ, принцесса Мэри была весьма огорчена, однако вынуждена подчиниться запрету: женщин уже давно не видели не публике в компании друг друга, что, вероятно, не мешается вести им переписку в Сети.