Актер «Города грехов» и «Мстителей» скончался в Лос-Анджелесе

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Лос-Анджелес, 15 мая. В Лос-Анджелесе, США, в возрасте 68 лет скончался американский актер Пауэрс Бут.

Как сообщает Variety, по словам представителя актера, Бут умер в воскресенье, 14 мая, во сне от естественных причин.

Бут больше всего запомнился зрителям появлением в фильме «Город грехов» в роли сенатора Рорка. Он также сыграл небольшую роль в фильме «Мстители». Актер в роли Гедеона Малика снимался в 11 эпизодах сериала «Агенты Щ.И.Т.»

RIP Powers Boothe, one of Hollywood's best SOBs. pic.twitter.com/2ZekphKe2f — Barry Hertz (@HertzBarry) May 15, 2017

«С большой печалью я оплакиваю смерть моего друга Пауэрса Бута. Дорогой друг, великий актер, преданный отец и муж», — написал в своем микроблоге в Twitter актер Бо Бриджес.