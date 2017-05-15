В ближайшие 4 года Украине может не хватить денег на погашение кредитов

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Киев, 15 мая. Сумма платежей кредиторам Украины в ближайшие четыре года превысит размеры золотовалютных резервов страны. Об этом сообщает RT.

По данным рейтингового агентства S&P Global Ratings, в ближайшие четыре года Украине придется выплатить кредиты и проценты за их обслуживание на сумму в 19,3 млрд рублей. Тогда как золотовалютные резервы страны на 1 мая 2017 года составили 17,17 млрд долларов. Это означает, что на данный момент Киеву нечем платить по счетам, - отмечает изданние.

При этом уже в 2017 году Украина должна погасить долг в 3 млрд долларов перед Россией и заплатить 2,6 млрд долларов другим кредиторам. В 2018 году Киеву придется выплатить 3,9 млрд долларов, а в период президентских выборов в 2019 году — 7,5 млрд долларов.