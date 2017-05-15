Каррера хочет остаться в «Спартаке»

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Москва, 15 мая. Наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, который накануне оформил чемпионство, хочет заключить с клубом новое долгосрочное соглашение. 53-летний специалист готов отказаться от предложений других клубов, в том числе европейских, ради работы с красно-белыми.

Отличная работа главного тренера со столичным коллективом была отмечена руководством «Спартака». Как отметил источник газеты «Известия», европейские клубы проявляют активный интерес к итальянскому тренеру.

По словам собеседника издания, в настоящее время Каррера имеет несколько предложений из-за рубежа, но изучать их он даже не намерен.

«Свое будущее Массимо связывает только со «Спартаком». В следующем сезоне красно-белые будут выступать в Лиге чемпионов, и тренер не бросит команду, вместе с которой он проделал уже довольно большой путь», — отметил источник.