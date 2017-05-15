Hitachi подверглась нападению вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0

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Токио, 15 мая. Сервера японского конгломерата Hitachi подверглись атакам вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0.

Как сообщает «Газета.ru», в связи с этим в настоящее время наблюдаются неполадки в отправке и получении электронной почты. Кроме того, у пользователей возникают сложности с открытием прикрепленных к письмам вложений. Также поступают данные, что от подобного рода проблем страдают не только служащие компании в Японии, но и в зарубежных отделениях Hitachi.

Напомним, что вирус WanaCrypt0r 2.0 угрожает порядка 200 тысячам пользователей Интернета на планете, проживающих в 150 странах мира. Всего же, по оценкам экспертов, вирусом могут быть заражены около 1,5 миллионов компьютерных систем.