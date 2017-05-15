Эксперты предрекают рост пенсионных накоплений в НПФ 

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Москва, 15 мая. Портфель пенсионных накоплений под управлением НПФ в 2017 году вырастет на уровне 20%-25%. Как сообщается в докладе Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), это произойдет прежде всего за счет доходов от инвестирования.

Как подчеркивается в исследовании НАФИ, в 2016 году рынку удалось обеспечить доходность вдвое выше инфляции: 10,6% по сравнению с ростом цен на 5,4%. При этом отдельные фонды смогли показать прибыльность в 16-19% годовых. Это заметно выше, чем ставки по банковским вкладам. По оценкам экспертов, в 2017 году портфель пенсионных накоплений НПФ покажет прирост на уровне 20-25%.

Такой результат может быть достигнут в том числе за счет вложения в корпоративные облигации. В этот инструмент инвестируется порядка половины портфеля пенсионных накоплений на фоне сокращения доходности по банковским депозитам.

Как сообщают «Известия», на начало года портфель пенсионных накоплений НПФ составлял 2097,4 млрд рублей. В случае роста на 25% он может достигнуть 2621 млрд. Объем рынка пенсионных накоплений составляет примерно 1% от ВВП. По мнению экспертов, это заметная величина, которая говорит о становлении рынка как такового.