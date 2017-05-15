Нефть марки Brent подскочила после заявлений Москвы и Эр-Рияда

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Москва, 15 мая. Нефть бренда Brent ответила стремительным подъемом котировок на заявление глав министерств энергетики Российской Федерации и Саудовской Аравии.

Глава российского ведомства Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех выступили за продление Венского соглашения по ограничению добычи черного золота странами ОПЕК до окончания марта будущего года.

По состоянию на 06.30 по московскому времени баррель Brent торгуется на отметке 51,6 доллара.

По словам Халеда аль-Фалеха, Москва и Эр-Рияд договорились о пролонгации договора с прежним объемом общемирового уменьшения добычи в 1,8 миллиона баррелей в день.

Как отметил Александр Новак, на грядущей встрече в столице Австрии, которая запланирована на 25 мая, представители России и Саудовской Аравии будут советовать всем участникам соглашения присоединиться к нему еще на девять месяцев.

Российский министр заявил, что не видит каких-нибудь препятствий отказываться от продления договора.