Путин: Интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявляют порядка 50 государств

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Пекин, 15 мая. Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) проявляют порядка 50 государств. Об этом заявил Владимир Путин в ходе работы форума «Один пояс — один путь».

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время есть договоренности о начале консультаций с такими странами, как Иран, Индия, Сербия, Египет и Сингапур. Уже ведутся переговоры о свободной торговле с Израилем, и торгово-экономическом сотрудничестве с Поднебесной.

«Мы говорим о большом Евразийском партнерстве, то есть налаживании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств юго-восточной Азии», — отметил Владимир Путин.

Как уточнил российский лидер, речь идет о проработке и принятия соглашений, которые будут способствовать упрощению таможенных и регулированию санитарных процедур, а также направленных на двусторонние и многосторонние сотрудничества в сфере инвестиций и защиты прав интеллектуальной собственности.

По словам Путина, выстраивание подобного рода партнерских отношений может занять достаточно долгое время, однако в перспективе позволит выйти на формирование единого экономического пространства от Тихого океана до Атлантики.