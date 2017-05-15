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Происшествия
В ДТП на Дмитровском шоссе погибли три человека

В ДТП на Дмитровском шоссе погибли три человека

7:13  15 Мая 2017
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В ДТП на Дмитровском шоссе погибли три человека

Москва, 15 мая. Автомобиль Hyundai на большой скорости врезался в столб на Дмитровском шоссе, погибли три человека. Об этом со ссылкой на столичное ГИБДД сообщает агентство городских новостей «Москва».

Трагедия произошла в Москве в районе дома 165 Дмитровского шоссе. Автомобиль Hyundai на большой скорости врезался в матчу городского освещения. Водитель иномарки и один из пассажиров скончались на месте. Третий пострадавший умер по пути в больницу.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель Hyundai не справился с управлением.

Напомним, ранее издание Газета.ru сообщило, что на перекрестке Марксистской и Абельмановской улиц столкнулись мотоцикл и автомобиль Mercedes-Benz GL. В результате ДТП погиб мотоциклист.

Алексей Громов
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