Стало известно, когда в России появятся сети 5G

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Москва, 15 мая. К 2020 году в России должны заработать беспроводные сети следующего, пятого поколения (5G). Для этого в ближайшие два года будет создана Федеральная государственная информационно-аналитическая система по управлению использованием радиочастотного спектра (ФГИАС УИРС).

Как следует из опубликованной отчетности Минкомсвязи, в 2016 году была завершена подготовка документации, которая ляжет в основу разработки ФГИАС УИРС. Система должна быть готова к 2019 году. Ее задача — комплексная автоматизация управления радиочастотным спектром. С помощью ФГИАС будут анализировать его загруженность и формировать предложения по полосам частот, которые можно выставить на открытые аукционы.

Согласно проекту госпрограммы «Цифровая экономика», сообщают «Известия», к 2020 году в российских городах с населением более 1 млн человек начнет работать мобильная связь 5G. Спустя пять лет – в 15 городах. Сети 5G позволят обмениваться информацией в 30 раз быстрее, чем в 4G. К примеру, фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд.