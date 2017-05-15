Названа самая востребованная модель авто на украинском рынке

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Киев, 15 мая. Украинские специалисты автомобильной отрасли провели исследование и назвали самую популярную модель авто на рынке. Об этом сообщает «Укравтопром».

Как оказалось, самой популярной машиной на украинском рынке стал внедорожник южнокорейского концерна KIA Sportage. По сравнению с прошлым годом компания смогла увеличить долю продаж (42%).

Отмечается, что данный кроссовер лидирует на рынке в течение полугода. Специалисты отмечают, что KIA Sportage остается самой популярной машиной с прошлого года. В январе текущего года стало известно, что владельцами данного авто стали 65 562 человека.

Генеральный директор украинского дилера Mercedes-Benz Ярослав Пригара заявил, что с прошлого года автомобильный рынок Украины показывает позитивную динамику роста.

Так, с начала года на украинский рынок импортировали 15 тысяч иномарок.