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Экономика
Названа самая востребованная модель авто на украинском рынке

Названа самая востребованная модель авто на украинском рынке

7:12  15 Мая 2017
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Названа самая востребованная модель авто на украинском рынке

Киев, 15 мая. Украинские специалисты автомобильной отрасли провели исследование и назвали самую популярную модель авто на рынке. Об этом сообщает «Укравтопром». 

Как оказалось, самой популярной машиной на украинском рынке стал внедорожник южнокорейского концерна KIA Sportage. По сравнению с прошлым годом компания смогла увеличить долю продаж (42%).

Отмечается, что данный кроссовер лидирует на рынке в течение полугода. Специалисты отмечают, что KIA Sportage остается самой популярной машиной с прошлого года. В январе текущего года стало известно, что владельцами данного авто стали 65 562 человека. 

Названа самая востребованная модель авто на украинском рынке

Генеральный директор украинского дилера Mercedes-Benz Ярослав Пригара заявил, что с прошлого года автомобильный рынок Украины показывает позитивную динамику роста.

Так, с начала года на украинский рынок импортировали 15 тысяч иномарок. 

#украина #авто #kia sportage
Дана Балан
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