Трамп даже и не понял, откуда этот человек: в соцсетях отреагировали на встречу с Климкиным

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что США готовы оказывать давление на Россию и принимать активное участие в процессе мирного урегулирования на Донбассе. Об этом он сообщил во время в интервью телеканалу ТСН.

«Один из главных политических сигналов — это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей», — сказал он.

Климкин уверяет, что во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом он обсуждал не только «экономические рычаги давления и санкции». В Вашингтоне якобы уверили его в том, что дальнейшие шаги по деэскалации ситуации в зоне конфликта США будут согласовывать с Германией и Францией.

Напомним, что встреча украинского министра и главы США состоялась 10 мая. По некоторым данным ее организовали лоббисты. А депутат Верховной рады Андрей Артеменко и вовсе рассказал о том, что украинское руководство заплатило за встречу 400 тысяч долларов.

«За эту встречу украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа», — написал он на своей странице в Facebook.

Правда, сам Климкин утверждение депутата Артеменко категорически опроверг.

«Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации встреч… В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает», — заявил он.

О чем успели побеседовать украинский дипломат и хозяин Белого дома неизвестно. Украинское посольство в США ограничилось кратким сообщением, что стороны обсуждали «дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном». Но Климкин уже успел поделиться впечатлениями и рассказал, что общение с американским президентом прошло в атмосфере, «насыщенной положительными эмоциями», а сам Трамп назвал украинцев «классными».

В своем Twitter он также написал о том, что эти переговоры стали сигналом о поддержке украинских властей со стороны Вашингтона.

«Конечно, это политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером. Это, конечно, очень важно, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину», — считает дипломат.

Appreciate the strong support of Ukraine by the leadership of the U.S. and of the free world. @realDonaldTrump @VP #UnitedForUkraine pic.twitter.com/tSV8JZwTg4 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 11, 2017

Встреча Трампа и Климкина проходила после встречи американского президента с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Известно, что продлилась она несколько минут. В то время как переговоры с главой российской дипломатии продолжались в течение 40 мин.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал встречу Климкина с Трампом чистой формальностью.

«Встреча с Климкиным, видимо, все-таки была запланирована в Белом доме, чтобы иметь какие-то рычаги влияния в предстоящей (на тот момент) встрече с господином Лавровым. Сама встреча была ни о чем, она была чисто формальной. Была попытка просто показать, что встречаются не только с Лавровым, но и с Климкиным, и что украинская тематика находится в центре, пусть и не в самом, внимания США, что США остаются игроком на украинском поле», — отметил он в комментарии РИА Новости.

И, конечно, в соцсетях не могли не обсудить переговоры представителей Украины и США. На хвастливые заявления украинского министра иностранных дел пользователи отреагировали сарказмом.

«Климкин встречался с Трампом всего 6 минут, я думаю, Трамп даже и не понял, откуда этот человек и что он хочет», — пишет Влад.

А пользователь с ником Трифан Сибирский сравнил жителей Украины с персонажами романа Ильфа и Петрова.

«Трамп назвал украинцев «классными». Конечно «классные» за 400 000 штук. Эдакие, голубые воришки из «12 стульев»», — напомнил он.

«Смех, да и только! Назвал украинцев классными! Они для Трампа, как экзотические обезьянки какие-то, на которых мама привела мальчика посмотреть, а он кричит:»Мам, смотри, какие классные!»», — пишет Сания.

Виктор пишет, что фото опубликованное в Twitter украинского министра, «одно из самых дорогих «фото с обезьянкой»» И поясняет – «информация появилась среди депутатов Рады что 400 тысяч зеленых рублей было выплачено за то чтобы Климкина Трамп принял».

«Классно! США им деньги выделяют в качестве помощи, а они их тратят на смешные фото!», — поражается Константин

А Алзора отмечает, что «за 400 тысяч американских рублей только такое обещание, надо было лям занести, тогда бы еще защиту от инопланетян получили, пакет — «все включено»».