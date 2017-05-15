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Весь мир
Российские военные проведут наблюдательный полет над территорией США

Российские военные проведут наблюдательный полет над территорией США

6:54  15 Мая 2017
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Российские военные проведут наблюдательный полет над территорией США

Москва, 15 мая. На этой неделе российские военные специалисты проведут над территорией Соединенных Штатов наблюдательный полет.

Как пишет «Газета.ru», полет будет проведен в рамках так называемого договора по открытому небу, и станет для нашей страны 14-м с начала года полетом над странами, подписавшими соглашение.

Как уточнили в российском Центре по уменьшению ядерной опасности, максимальная дальность полета составит 4,25 тысяч километров, при этом будет использоваться аэродром Трэвис, что в Калифорнии.

Полет будет совершен на самолете Ту-154 М Лк-1 по маршруту, который будет заранее согласован с американской стороной. Кроме того, на борту российского лайнера будут находиться специалисты США.

Алексей Громов
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