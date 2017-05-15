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Экономика
Участники сделки по сокращению добычи нефти договорились продлить соглашение

Участники сделки по сокращению добычи нефти договорились продлить соглашение

6:49  15 Мая 2017
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Участники сделки по сокращению добычи нефти договорились продлить соглашение

Пекин, 15 мая. Участники ОПЕК и не состоящие в картеле страны достигли соглашения о продлении сделки по сокращению добычи нефти. Об этом журналистам заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Наши страны договорились продлить (соглашение) до конца марта 2018 года с прежним объемом, указанном в соглашении от 10 декабря», — заявил аль-Фалех.

Ранее министр Энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявили, что страны будут рекомендовать участникам сделки по сокращению добычи нефти продлить соглашение.

Также министры сообщили, что в апреле и мае мировые запасы нефти сокращались ускоренными темпами. И отметили, что в мире наблюдается увеличение спроса на нефть, которое «более чем компенсирует» рост добычи углеводородного сырья в странах, которые не принимают участие в добровольных действиях по стабилизации рынка.

Алексей Громов
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