Победительницей конкурса «Мисс США - 2017» стала физик-ядерщик

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Нью-Йорк, 15 мая. Победительницей национального конкурса «Мисс США — 2017» стала Кара Маккалоу, которая в обычной жизни является физиком-ядерщиком.

Как пишет «Газета.ru», госпожа Маккалоу, к слову «Мисс Вашингтон», и уже ставшая главной красавицей Соединенных Штатов, трудится в Комиссии по ядерному регулированию США.

Кроме того, как оказалось мисс Кара, не только отличается математическим складом ума и эффектными внешними данными. Маккалоу является общественником — «Мисс США» в свое время основала программу по содействию повышения уровня знаний в науке у детей.