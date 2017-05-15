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Сирия, 15 мая. Армия правительства Сирии выбила террористов «Исламского государства»* с военного аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг сирийской коммунистической партии против США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): в Западной Гуте продолжаются сражения с боевиками, в Восточной Гуте боевики «Джейш аль-Ислам»***** заявили об убийстве 11 солдат правительственной армии, в Хомсе САА вытесняет боевиков «Исламского государства» с позиций в горах Аш-Шамария.

«Исламское государство»: в результате внутреннего конфликта убиты несколько террористов в провинции Алеппо, в районе авиабазы Дейр эз-Зора ликвидировано десять боевиков. Террористы ИГ* опубликовали видео, на котором смертник, управляющий шахид-мобилем, взрывается у позиций SDF**** в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Продолжаются столкновения боевиков и армии правительства Сирии в районе Джабал аль-Шейх в Западной Гуте.

Террористы «Джейш аль-Ислам» сообщили об 11 убитых солдатах армии правительства Сирии, уничтоженной «Шилке» и поврежденном Т-72 в боях у населенного пункта Бейт Наим в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

На базе боевиков «Лива аль-Фатх» в северной части города Азаз прогремел взрыв. Убиты и ранены десятки боевиков. Предполагается, что это был ракетный удар «земля-земля», сообщает Аlmasdarnews.

Продолжаются стычки между «Ахрар аш-Шам» и «Фиркат аль-Султан Мурад» в Джараблусе. Конфликт остановило командование, пострадавшие доставлены в больницы. Возможно, есть убитые.

Также несколько конфликтов возникло в Джараблусе между «Файлак аш-Шамом» и «Ахрар аль-Шаркия». Есть убитые и раненые, конфликт остановили турецкие военные.

В Twitter сообщается о внутреннем вооруженном конфликте между террористами «Исламского государства» в Маскане. Есть погибшие, многие арестованы.

Infighting between two groups of #Daesh in #Maskana. Many of them killed and the rest had been arrested. #A24 — Aleppo24 (@24Aleppo) May 14, 2017

Армия правительства Сирии выбила боевиков «Исламского государства» с территории военного аэродрома «Эль-Джарах» к востоку от Алеппо.

Провинция Хомс

По меньшей мере пять «Хамви» с солдатами ССО США вместе с боевиками ССА начали крупное наступление на террористов «Исламского государства» в районе селения Хумейма на востоке провинции. Атака направлена к городу Абу Камаль.

Армия правительства Сирии продолжает вытеснять террористов «Исламского государства» с их позиций в горах Аш-Шамария, передает Farsnews.

Террористы «Исламского государства» уничтожили статуи античных времен, расположенные в населенном пункте Европос на Евфрате.

Провинция Дейр эз-Зор

Солдаты армии правительства Сирии отразили очередную атаку террористов «Исламского государства», ликвидировав десять боевиков в районе авиабазы Дейр эз-Зора.

Агентство Амак опубликовало видеоролик, в котором показаны акты разрушения памятников в городе Абу Камаль.

Провинция Ракка

SDF, отбив более четырех деревень, находятся в девяти километрах от деревни Кахтания, расположенной в четырех километрах к западу от въезда в Ракку. Террористы готовятся к сражениям и отступают в город, передает Аlmasdarnews.

#SRO - #SDF | #QSD now only 9 km from their Qahtaniyah objective (west to #Raqqa entrance). Fast advance as #IS leaving frontlines (1). — Syrian Rebellion Obs (@Syria_Rebel_Obs) May 14, 2017

Террористы «Исламского государства» опубликовали видео, на котором террорист-смертник, управляющий шахид-мобилем, взрывается у позиций SDF в районе деревни

Мазраат Аль-Ярмук. Террорист подорвал два командных пункта SDF, что привело к гибели десяти бойцов SDF.

Тысячи беженцев покидают зону столкновений SDF с террористами «Исламского государства» в провинции Ракка.

Сообщается, что в результате артобстрела, организованного SDF 13 мая, погибли девять мирных жителей в селе Мазрет аль Асадия.

Террористы «Исламского государства» казнили 13 своих бойцов, которые пытались бежать с поля боя к северу от города Ракка.

Провинция Хама

Армия правительства Сирии отбила атаки террористов «Исламского государства» на три свои позиции в районе Вади аль-Азиб и Маджбаль, восточнее Саламии.

Армия правительства Сирии наносит артиллерийские удары по боевикам в Латамине.

Провинция Хасака

В Хасаке прошел митинг сирийской коммунистической партии против США.

أعلام وصور الأسد ترفع عالياً في معقل عصابات PYD في مسيرة لأنصار الحزب الشيوعي السوري رافضة للوجود الأمريكي في سوريا



الصورة من موقع كردستريت pic.twitter.com/tPvio12mFl — Dirar Khattab (@DirarKhattab) May 14, 2017

Ирак

Иракская армия изолировала горы Синджар от района Аль-Кайраван западнее Мосула.

Иракская армия полностью освободила от террористов «Исламского государства» деревню Хило к западу от Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.