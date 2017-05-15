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Новости Сирии
Сирия новости 15 мая 07.00: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг против США

Сирия новости 15 мая 07.00: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг против США

7:00  15 Мая 2017
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Сирия новости 15 мая 07.00: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг против США

Сирия, 15 мая. Армия правительства Сирии выбила террористов «Исламского государства»* с военного аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг сирийской коммунистической партии против США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): в Западной Гуте продолжаются сражения с боевиками, в Восточной Гуте боевики «Джейш аль-Ислам»***** заявили об убийстве 11 солдат правительственной армии, в Хомсе САА вытесняет боевиков «Исламского государства» с позиций в горах Аш-Шамария.

«Исламское государство»: в результате внутреннего конфликта убиты несколько террористов в провинции Алеппо, в районе авиабазы Дейр эз-Зора ликвидировано десять боевиков. Террористы ИГ* опубликовали видео, на котором смертник, управляющий шахид-мобилем, взрывается у позиций SDF**** в провинции Ракка.

Сирия новости 15 мая 07.00: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг против США

Провинция Дамаск

Сирия новости 15 мая 07.00: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг против США

Продолжаются столкновения боевиков и армии правительства Сирии в районе Джабал аль-Шейх в Западной Гуте.

Террористы «Джейш аль-Ислам» сообщили об 11 убитых солдатах армии правительства Сирии, уничтоженной «Шилке» и поврежденном Т-72 в боях у населенного пункта Бейт Наим в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

Сирия новости 15 мая 07.00: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг против США

 

На базе боевиков «Лива аль-Фатх» в северной части города Азаз прогремел взрыв. Убиты и ранены десятки боевиков. Предполагается, что это был ракетный удар «земля-земля», сообщает Аlmasdarnews.

Продолжаются стычки между «Ахрар аш-Шам» и «Фиркат аль-Султан Мурад» в Джараблусе. Конфликт остановило командование, пострадавшие доставлены в больницы. Возможно, есть убитые.

Также несколько конфликтов возникло в Джараблусе между «Файлак аш-Шамом» и «Ахрар аль-Шаркия». Есть убитые и раненые, конфликт остановили турецкие военные.

В Twitter сообщается о внутреннем вооруженном конфликте между террористами «Исламского государства» в Маскане. Есть погибшие, многие арестованы.

Армия правительства Сирии выбила боевиков «Исламского государства» с территории военного аэродрома «Эль-Джарах» к востоку от Алеппо.

Провинция Хомс

Сирия новости 15 мая 07.00: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг против США

По меньшей мере пять «Хамви» с солдатами ССО США вместе с боевиками ССА начали крупное наступление на террористов «Исламского государства» в районе селения Хумейма на востоке провинции. Атака направлена к городу Абу Камаль.

Армия правительства Сирии продолжает вытеснять террористов «Исламского государства» с их позиций в горах Аш-Шамария, передает Farsnews.

Террористы «Исламского государства» уничтожили статуи античных времен, расположенные в населенном пункте Европос на Евфрате.

 

Провинция Дейр эз-Зор

Солдаты армии правительства Сирии отразили очередную атаку террористов «Исламского государства», ликвидировав десять боевиков в районе авиабазы Дейр эз-Зора.

Агентство Амак опубликовало видеоролик, в котором показаны акты разрушения памятников в городе Абу Камаль.

Провинция Ракка

Сирия новости 15 мая 07.00: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг против США

SDF, отбив более четырех деревень, находятся в девяти километрах от деревни Кахтания, расположенной в четырех километрах к западу от въезда в Ракку. Террористы готовятся к сражениям и отступают в город, передает Аlmasdarnews.

Террористы «Исламского государства» опубликовали видео, на котором террорист-смертник, управляющий шахид-мобилем, взрывается у позиций SDF в районе деревни

Мазраат Аль-Ярмук. Террорист подорвал два командных пункта SDF, что привело к гибели десяти бойцов SDF.

Тысячи беженцев покидают зону столкновений SDF с террористами «Исламского государства» в провинции Ракка.

Сообщается, что в результате артобстрела, организованного SDF 13 мая, погибли девять мирных жителей в селе Мазрет аль Асадия.

Террористы «Исламского государства» казнили 13 своих бойцов, которые пытались бежать с поля боя к северу от города Ракка.

Провинция Хама

Армия правительства Сирии отбила атаки террористов «Исламского государства» на три свои позиции в районе Вади аль-Азиб и Маджбаль, восточнее Саламии.

Армия правительства Сирии наносит артиллерийские удары по боевикам в Латамине.

Провинция Хасака

В Хасаке прошел митинг сирийской коммунистической партии против США.

Ирак

Иракская армия изолировала горы Синджар от района Аль-Кайраван западнее Мосула.

Иракская армия полностью освободила от террористов «Исламского государства» деревню Хило к западу от Мосула.

Сирия новости 15 мая 07.00: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо, в Хасаке прошел митинг против США

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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