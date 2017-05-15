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Эксперты объяснили, как пиратский софт помог распространению WannaCry по России

Эксперты объяснили, как пиратский софт помог распространению WannaCry по России

6:33  15 Мая 2017
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Эксперты объяснили, как пиратский софт помог распространению WannaCry по России

Москва, 15 мая. Пользователи Windows в конце прошлой недели подверглись беспрецедентной кибератаке. Впоследствии выяснилось, что наибольший удар пришелся по России. По мнению экспертов, это может быть связано с широким распространением в стране пиратского софта.

По словам генерального директора компании Attack Killer (входит в ГК InfoWatch) Рустэма Хайретдинова, российские польхователи оказались менее подготовлены к мировой кибератаки. 

«Возможно, это сочетание нескольких факторов. В том числе большое распространение пиратских копий софта среди персональных пользователей. Пользователи таких копий намеренно отключают обновления, поэтому с большой вероятностью через два месяца после выхода патча они себе его не установили», — заявил эксперт в интервью «Известиям».

Напомним, 12 мая началось массовое распространение вируса WannaCry. «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 45 тыс. атак в 74 странах. Сообщалось об атаках на многие российские госорганизации, в том числе МВД, Банк России и Минздрав. Кибератаку отражали в РЖД, Сбербанке, «МегаФоне», «ВымпелКоме» и многих других компаниях. 

#вирус #кибератака #wannacry
Олеся Волкова
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