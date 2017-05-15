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Весь мир
Путин подтвердил участие России в проекте «Один пояс - один путь»

Путин подтвердил участие России в проекте «Один пояс - один путь»

6:34  15 Мая 2017
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Путин подтвердил участие России в проекте «Один пояс - один путь»

Пекин, 15 мая. Россия не только будет поддерживать проект «Один пояс – один путь», но и активно в нем участвовать. Об этом заявил Владимир Путин во второй день проходящего в столице Поднебесной форума. 

«Все, что предлагается, чрезвычайно необходимо и высшей степени востребовано. Россия не только поддерживает проект, но и будет активно участвовать в его реализации совместно со всеми другими заинтересованными странами», — цитирует слова российского лидера РИА Новости.

По мнению главы российского государства, проект «Один пояс — один путь» является важной и актуальной инициативой, создание пояса экономического развития и торговли между Европой и Азией показывает общую потребность координации разноформатных интеграционных процессов.

#владимир путин
Алексей Громов
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