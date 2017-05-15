Крокодилы заживо съели священника, пытавшегося повторить чудо Иисуса в Зимбабве

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Хараре (Зимбабве), 15 мая. Крокодилы заживо съели священника, пытавшего повторить описанное в Евангелие чудо хождения по воде. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла в Зимбабве, когда священник Джонатан Мтхетхва пытался в присутствии своей паствы повторить чудо, которое сотворил Иисус Христос, пройдя по воде. При этом церковный деятель выбрал место, которое известно местным жителям большим скоплением опасных хищников.

Сообщается, что Мтхетхва готовился к повторению чуда, неделю проведя в молитвах. В назначенный день священник вошел в воду, сделал несколько шагов и уже собирался выйти на берег, когда на него набросились три крокодила. К месту трагедии срочно выехали сотрудники экстренных служб, но когда они добрались до Мтхетхвы, мужчина был уже мертв.