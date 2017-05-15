Активисты устроили флешмоб на принадлежащем Трампу поле для гольфа

В закладки

Скопировать

Ранчо-Палос-Вердес (Калифорния), 15 мая. На поле для игры в гольф, которое принадлежит Дональду Трампу, что в Калифорнии, общественники провели флешмоб.

Как сообщает «Газета.ru», порядка 200 активистов организации «Единый Сан-Педро» своими телами выложили на поле надпись «resist», что в переводе с английского означает «сопротивляйся».

Как позже пояснили организаторы, таким образом они призвали главу Белого дома опубликовать налоговые декларации, однако полностью выложить эту фразу из тел участников флешмоба стало весьма затруднительным.

Акция, которая длилась порядка 15 минут, завершилась массовым исполнением песни God Bless America (Боже, благослови Америку). «Таким образом мы просто хотели выразить свою любовь к нашей стране», — пояснил участник флешмоба Питер Макуоррен.