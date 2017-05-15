Грэм рассказал, почему нежелательна перезагрузка отношений США и РФ

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Вашингтон, 15 мая. Новой «перезагрузки» отношений между США и Россией не будет, поскольку в данный момент она нежелательна. Такое мнение высказал Томас Грэм, советник Генри Киссинджера, главный советник Джорджа Буша-младшего по России, профессор Йельского университета.

Журналисты поинтересовались у политика, какова вероятность новой перезагрузки в отношениях между Штатами и РФ. По мнению Грэма, она не только не возможно, но и нежелательна.

«Я исхожу из того, что лучший способ нормализовать отношения — это признание расхождений в наших планах и оценках происходящего. США и Россия употребляют одни и те же слова — суверенитет, легитимность, территориальная целостность, право народов на самоопределение — но понимают их по-разному», — заявил Грэм в интервью «Известиям».

Эксперт подчеркнул, что США и Россия — две крупные державы, «и их интересы не должны всегда совпадать». Но страны должны это признать. Поскольку прочного и стабильного мира можно добиться только при соблюдении разумных компромиссов и баланса, удовлетворяющего и США, и РФ.

При этом дипломат считает, что развитию отношений между странами мешает «историческая память, «привычки» холодной войны и старое мышление».