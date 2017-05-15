Специалисты подозревают Вьетнам в причастности к кибератакам

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Лондон, 15 мая. Компьютеры ведущих бизнес во Вьетнаме крупных интернациональных корпораций могли атаковать работающие на правительство страны хакеры. Об этом со ссылкой старшего менеджера специализирующейся на кибербезопасности компании FireEye Ника Карра сообщает Reuters.

По данным агентства, среди жертв хакерской группы APT32 оказались немецкие, британские и китайские корпорации. Эти же хакеры, по информации FireEye, стоят за атаками на вьетнамских активистов оппозиционеров, блогеров и журналистов.

Ник Карр отметил, что его компании пока не удалось подтвердить связь хакеров с правительством Вьетнама или хотя бы установить их место положения. Но эксперт отмечает, что похищенная злоумышленниками информация не представляет интереса для других лиц.

Представитель министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг отверг обвинения и заверил, что правительство «не позволяет какие бы то ни было кибератаки против организаций или лиц».