Мост размыло в Приморском крае у села Кроуновка

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Кроуновка (Приморский край), 15 мая. Жители села Кроуновка, что в Приморье, оказались отрезанными от большого мира из-за размытия подъездов и спусков к мосту.

Как пишет «Газета.ru», причиной происшествия стал циклон, которые принес в регион проливные дожди. Ливни размыли подъезды и спуски к мосту, однако дорога пока остается целой.

Сейчас движение по мостовому переходу полностью закрыто сотрудниками правоохранительных органов. Специалисты спасательного ведомства готовят лодки для переправы населения через речку.

Региональное правительство пока не ввело в муниципальных образованиях режим чрезвычайной ситуации, однако в ближайшие часы может состояться заседании комиссии по ЧС, где может быть принято соответствующее решение.