Центробанк рассказал о рисках занижения курса рубля

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Москва, 15 мая. Аналитики Центробанка предупредили, что искусственное занижение курса рубля будет иметь больше негативных, чем позитивных последствий. Об этом со ссылкой на подготовленную департаментом исследований и прогнозирования Центрального банка РФ записку «Валютный курс и конкурентоспособность экономики» сообщают «Известия».

Среди основных рисков искусственного занижения курса национальной валюты аналитики указали торможение роста производительности труда, отсутствие у компаний стимулов к снижению издержек и консервацию неэффективности в производстве.

Также аналитики указали на то, что слабость национальной валюты в Китае на первых этапах помогал росту трудоемких производств во время активной индустриализации, но в последующем занижение курса юаня стало мешать экономическому росту.

«Для такой страны, как Россия, в подобной политике слабой валюты больше минусов, чем плюсов», — отмечают аналитик Центробанка.

Эксперты подчеркивают, что низкий курс сказывается на благосостоянии населения, приводит к увеличению цен и снижению спроса. А попытки искусственно занизить реальный курс национальной валюты, как правило, заканчиваются неудачей.