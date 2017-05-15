Забота о здоровье: россияне стали тратить больше денег на лекарства

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Москва, 15 мая. Жители России в первом квартале 2017 года оставили в аптеках на 20% больше средств, чем за тот же период года прошлого.

Как пишут «Известия», причинами такого роста стала не только забота россиян о своем здоровье, а также увеличение стоимости лекарственных препаратов и рост покупательской способности населения.

Почти половина продаж в аптеках (48,1%) приходится на сегмент лекарств, стоимость которых не превышает 500 рублей. На более дорогие препараты (свыше 500 рублей) пришлось 30% покупок.

Кроме того, как отмечается в исследовании агентства DSM Group, средневзвешенная цена за упаковку лекарств в первом квартале 2017 года выросла до 152 рублей со 146 рублей годом ранее.