Стало известно, почему женщины переживают из-за смены работы больше мужчин

В закладки

Скопировать

Москва, 15 мая. Эксперты портала HeadHunter опубликовали результаты исследования на тему переживаний по поводу смены работы.

Как пишут «Известия», почти треть опрошенных (32%) испытывают сильнейший стресс в ситуациях, если приходится по тем или иным причинам менять текущую работу и искать новое место. Кроме того, 28% респондентов будут чувствовать себя неуверенно в подобных случаях, однако почти половина опрошенных (48%) заявила, что будут ощущать вдохновение от открывающихся новых карьерных перспектив.

Что любопытно, ситуацию, когда нужно менять место работы тяжелее переживают женщины – испытывают стресс от этого 34% (у мужчин такой показатель равняется 30%). Кроме того, женщины зачастую чувствуют себя гораздо неувереннее, если приходится искать новую работу (32% против 22% у мужчин).