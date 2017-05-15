Toyota собирается выпустить летающий автомобиль

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Токио, 15 мая. Японский автопроизводитель Toyota планирует разработать летающий автомобиль с восьмью крыльями к началу 2019 года, сообщает телекомпания NHK.

Компания собирается использовать наработки группы инженеров, которые разрабатывали проект летающего автомобиля на собранные через Интернет средства. Автоконцерн Toyota в течение трех лет планирует выделить разработчикам 42 миллиона иен (370 тысяч долларов).

Первый полет автомобиля должен состояться в январе 2019 года. В 2020 году Toyota надеется использовать летающий автомобиль в церемонии зажжения олимпийского огня на Олимпиаде в Токио.

Напомним, ранее сообщалось что компания Lillium успешно протестировала в Мюнхине летающий электрокар Lillium Jet.