Жителям ряда регионов России не хватает безопасной питьевой воды

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Москва, 15 мая. Согласно исследованиям Росстата, несмотря на то, то в стране из года в год увеличивается доступность населения к безопасной питьевой воде, в ряде регионов ситуация остается непростой.

Как пишут «Известия», так 2016 году в целом по России ситуация с доступностью питьевой воды, отвечающей всем правилам безопасности, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 0,37%, достигла показателей 90,7%. При всем при этом, в более чем десяти регионах ситуация с доступностью безопасной питьевой воды в прошлом году стала хуже.

Так, к примеру, показатель доступности в Вологодской области составляет всего 42,9%. Также непростая ситуация наблюдается в Карачаево-Черкесии, Курганской области, Республике Бурятия, Костромской области, а также в ряде других российских регионов.

Как отмечают специалисты, самая лучшая ситуация с безопасной питьевой водой обстоит в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Саратовской области, а также в Республике Чувашия.