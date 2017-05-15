Разработчики вируса-вымогателя получили $42 тыс.

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Лондон, 15 мая. Устроившие глобальную кибератаку с помощью вируса-вымогателя хакеры получили от жертв $42 тыс., но пока не сняли деньги со счета. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, силовые структуры продолжают отслеживать движение средств на трех счетах, куда жертвы кибер-вымогателей отправляют средства. В настоящее время сообщается о 110 случаях уплаты выкупа на общую сумму в 23,5 биткоинов.

Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее сообщил, что глобальная кибератака затронула 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. Также ведомство предупредило, что хакеры могут возобновить активность в понедельник.