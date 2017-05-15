Ким Чен Ын предупредил о дальнейших ракетных испытаниях

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Пхеньян, 15 мая. Лидер КНДР Ким Чен Ын после проведенного 14 мая запуска баллистической ракеты дал ученым и технологам указание готовиться к новым испытаниям. Об этом сообщает информационное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил о необходимости создания более точных и диверсифицированных ядерных устройств и ударных средств. Также северокорейский лидер дал ученым и технологам ракетной отрасли распоряжение готовиться к новым испытаниям. Они, по словам Ким Чен Ына, они «будут продолжаться до тех пор, пока Соединенные Штаты и их вассалы не сделают правильный выбор».

Издание отмечает, что 14 мая КНДР произвела успешный запуск баллистической ракеты средней дальности «Хвансон-12». Во время испытаний оценивались технические и технологические особенности ракеты, которая предназначена «для крупной ядерной боеголовки».