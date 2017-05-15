В России отзовут 14 тыс. Audi и 5 тыс. Lada Kalina Sport и Granta Sport

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Москва, 15 мая. В России отзовут 14 тысяч автомобилей Audi и 5 тысяч Lada Kalina Sport и Granta Sport. Об этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил газете «Известия».

«На днях Росстандарт по инициативе «АвтоВАЗа» вновь согласовал отзыв около 5 тыс. автомобилей Lada (Kalina Sport, Granta Sport). «Фольксваген Груп Рус» также готовит аналогичную просьбу относительно 14 тыс. автомобилей марки Audi», — цитирует слова министра издание.

Мантуров отметил, что отзыв автомобилей не идет в ущерб репутации автопроизводителя. Но свидетельствует об ответственности компаний и их желании выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщало, что в марте «АвтоВАЗ» отозвал 106,7 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta, которые были проданы в период с 3 сентября 2015. Автомобили были отозваны из-за перетирания топливной/паровой трубки тросом сцепления. В апреле также стало известно об отзыве 2,3 тыс. кроссоверов Audi Q5.