Российские аэропорты переводят рейсы в Белоруссию в международные секторы

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Москва, 15 мая. В российских аэропортах переведены в международные секторы рейсы из России в Белоруссию, но пограничный контроль будут проходить только граждане третьих стран.

Ранее ФСБ России сообщало о переводе рейсов в Белоруссию в международные секторы (терминалы) российских аэропортов с 15 мая. Ведомство отмечает, что гражданам России и Белоруссии по-прежнему не придется проходить пограничный контроль. Им достаточно предоставить посадочный талон и удостоверяющий личность документ. Граждане других стран на рейсах из России в Белоруссию, а также в обратном направлении будут проходить пограничный контроль.