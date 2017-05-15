Стало известно имя остановившего вирус WannaCry программиста

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Лондон, 15 мая. Поразивший компьютеры государственных структур сразу нескольких стран вирус WannaCry остановил 22-летний британский программист Марксу Хатчинс, сообщает The Telegraph.

По данным издания, Хатчинс сумел остановить опасный вирус всего за несколько часов, работая из небольшой спальни в родительском доме. Сам программист отметил, что ему удалось лишь временно прекратить работу WannaCry.

Напомним, ранее электронное издание Газета.ru сообщило, что британские спецслужбы готовятся к новой атаке вируса WannaCry. По данным издания разведслужбы в Европе и США предупреждают крупные компании о том, что активность вируса-вымогателя может повториться на предстоящей неделе.