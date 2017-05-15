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Новости Сирии
Спецназ США и ССА начали крупное наступление на ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

Спецназ США и ССА начали крупное наступление на ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

3:31  15 Мая 2017
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Спецназ США и ССА начали крупное наступление на ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

Вашингтон, 15 мая. Силы специального назначения США вместе с боевиками Сирийской свободной армии начали крупное наступление на подразделения террористической организации «Исламское государство»* (запрещена на территории РФ)  в районе поселка Хумейма в 90 км от Пальмиры. Об этом сообщает SMART News.

По данным издания, в операции вместе с боевиками ССА участвуют спецподразделения США и, возможно, британские военнослужащие. Крупное наступление происходит в районе населенного пункта Хумейма. Сообщается, что силы союзников ударили в направлении города Абу Камаль в Провинции Дейр-эз-Зор.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #сирия
Алексей Громов
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