Спецназ США и ССА начали крупное наступление на ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

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Вашингтон, 15 мая. Силы специального назначения США вместе с боевиками Сирийской свободной армии начали крупное наступление на подразделения террористической организации «Исламское государство»* (запрещена на территории РФ) в районе поселка Хумейма в 90 км от Пальмиры. Об этом сообщает SMART News.

По данным издания, в операции вместе с боевиками ССА участвуют спецподразделения США и, возможно, британские военнослужащие. Крупное наступление происходит в районе населенного пункта Хумейма. Сообщается, что силы союзников ударили в направлении города Абу Камаль в Провинции Дейр-эз-Зор.

#Syria #EasternSyria American & British Backed Maghawir al-Thawra "Revolution Commandos" Announced Today Operation Launched towards AbuKamal pic.twitter.com/OelFYlZIwK — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) May 14, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.