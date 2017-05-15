Эрдоган обсудит с Трампом поставки американского оружия курдам

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Вашингтон, 15 мая. Поставки американского оружия сирийским курдам станут главной темой на предстоящих переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал угрозой для своей страны каждую единицу вооружения, которую получают от США курды в Сирийских демократических силах (СДС). Кроме того, Турция считает сирийских курдов аффинированными с признанной в стране террористической организацией «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

«Мы неоднократно заявляли, что оружие, переданное СДС, мы находили у членов РПК. Это одна и та же организация под разными названиями», — цитирует слова министра издание.

В то же время, «Известия» со ссылкой на представителя Пентагона сообщают, что США намерены поставлять отрядам СДС целый ряд вооружений, которые должны быть использованы для освобождения занятого боевиками ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) сирийского города Ракки. Среди прочего курды получат стрелковое оружие, тяжелые пулеметы и боеприпасы. При этом американское военное ведомство намерено тщательно контролировать предоставленное курдам оружие и предотвращать создание «дополнительных угроз безопасности и защите» своего союзника по НАТО.

* Организация запрещена на территории РФ.