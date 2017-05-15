Пушков не верит, что отношения России и США можно построить с «чистого листа»

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Москва, 15 мая. Российский сенатор Алексей Пушков не верит, что отношения между Российской Федерацией и США можно начать с чистого листа. Соответствующую запись он сделал в социальной сети Twittter.

Заявление Пушкова стало реакцией на слова Госсекретаря США Рекс Тиллерсона, который как раз и предложил начать отношения США и РФ с «чистого листа» в противовес разговорам о «перезагрузке» двусторонних отношений.

По мнению Пушкова, история российско-американских взаимоотношений слишком длинная и сложная, чтобы о ней забыть. Впрочем, начинать с «грязного листа» Пушков тоже не советует.

Ранее Газета.ru сообщала, что Рекс Тиллерсон надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.