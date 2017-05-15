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Москва, 15 мая. Россияне перестали относиться к Турции как к враждебному государству и ратуют за восстановление двухсторонних контактов с Анкарой во всех сферах. Об этом со ссылкой на результаты проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса сообщают «Известия».

По данным издания, за год с 23% до 4% снизилось количество граждан России, которые считают отношения РФ с Турцией враждебными. Напряженными отношения двух стран считают 24% опрошенных, тогда как годом ранее о напряженности между Россией и Турцией заявляли 47% участников опросов.

При этом 49% российских граждан уверены, что Россия должна развивать сотрудничество с Турцией, несмотря на разногласия. В начале 2016 года такую позицию высказывали лишь 19% россиян. Доля граждан РФ, выступающих за политику изоляции Турции, за год сократилась с 35% до 12%.