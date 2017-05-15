Террористы ИГИЛ уничтожили античные статуи в Дура-Европос на Евфрате

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Дамаск, 15 мая. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* уничтожили статуи античных времен, расположенные в населенном пункте Европос на Евфрате.

Вандалы разрушили древние статуи и барельефы при помощи кувалд. Античные фрески были обнаружены в 1920-е годы. Впоследствии на месте раскопок был организован музей под открытым небом, который и уничтожили теперь террористы. Пальмирские ворота пока устояли, однако археологи опасаются, что боевики их взорвут.

Ранее в Северной Корее заявили об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности. Об этом писала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.