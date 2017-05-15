Сенаторы предложили лишать свободы на 5 лет за нарушения на выборах

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Москва, 15 мая. В Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий уголовное наказание за нарушения на выборах. Об этом со ссылкой на одного из авторов инициативы сенатора Андрея Клишаса сообщает РИА Новости.

В законопроекте предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную выдачу и незаконное получение бюллетеня в тех случаях, когда нарушение совершено дважды во время одного голосования или референдума. За данное преступление авторы инициативы предлагают карать нарушителя лишением свободы на срок до четырех лет, штрафом или принудительными работами в тех случаях, когда нарушение совершил один человек. В случае совершения преступления группой лиц, участников предлагается лишать свободы на пять лет.

Клишас отметил, что в настоящее время за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. При этом известны случаи, когда выдавшие и получившие большое количество бюллетеней для голосования лица наказывались лишь незначительным штрафом.