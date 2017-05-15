Три человека пострадали при стрельбе во Франции

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Париж, 15 мая. В результате стрельбы во французском департаменте Сена и Марна во Франции пострадали как минимум три человека. Об инциденте сообщил Republique 77 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным новостного портала, состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое. Известно, что стрельба произошла при скоплении примерно четырех десятков молодых людей. Подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее Газета.ru сообщала о стрельбе в одной из школ американского штата Калифорния.