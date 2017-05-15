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КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности

КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности

2:00  15 Мая 2017
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КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности

Пхеньян, 15 мая. Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности типа «земля-земля». Об этом сообщило агентство Ренхап.

Уточняется, что речь идет о баллистической ракете Hwasong-12. Максимальная высота полета составила чуть более 2 тысяч 100 метров. Ракета держалась в воздухе около 800 км. По информации агентства, Hwasong-12 представляет новый тип ракет КНДР.

Ранее Газета.ru сообщала о падении ракеты КНДР недалеко от Приморья.

Сергей Свазовский
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