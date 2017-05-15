Сирия: САА выбила боевиков ИГ с аэродрома в Алеппо

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Алеппо (Сирия), 15 мая. Армия правительства Сирии выбила боевиков «Исламского государства»* с территории военного аэродрома «Эль-Джарах» к востоку от Алеппо.

По информации портала Syria Al An, членов запрещенной в России террористической организации выбили в ходе ожесточенных боев. Членов «Исламского государства» также выбили из ряда соседних населенных пунктов.

В течение трех месяцев правительственным войскам удалось освободить 170 населенных пунктов в провинции Алеппо. В настоящее время идет наступление на город Мескена, который расположений всего в нескольких километрах от военного аэродрома «Эль-Джарах». Данный населенный пункт является последним форпостов боевиков «Исламского государства» рядом с водохранилищем.

* Организация запрещена на территории РФ.